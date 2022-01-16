Karaman'da kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanlarına yem bıraktı - Haberler
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Karaman'da kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanlarına yem bıraktı

Karaman'da kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanlarına yem bıraktı
AA / İsmail Aslandağ - Haberler | Güncel

Karaman'da 3 gündür devam eden kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da 3 gündür devam eden kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, şehir merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığı, radar merkezinin bulunduğu Karadağ'da 50 santimetreye kadar ulaştı.

Yoğun kar ve soğuğun etkili olduğu şehirde sokak hayvanları da unutulmadı. Hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için hazırlanan su ve yemleri kentin çeşitli noktalarına bırakıldı.

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AA / İsmail Aslandağ - Son Dakika Haberleri
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Karaman'da 3 gündür devam eden kar yağışının ardından vatandaşlar sokak hayvanları için doğaya yem ve su bıraktı.

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