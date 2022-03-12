Karaman'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaman Lisesi Müdürü Hasan Erkan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan gösteri canlandırıldı.

Programda, ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasının birincilerine protokol üyeleri tarafından hediyeler takdim edildi.

Karaman Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim serginin açılışı ve serginin gezilmesiyle etkinlik sona erdi.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.