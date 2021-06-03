Karaman'da ilkokul öğrencilerine hikaye ve boyama kitabı dağıtıldı
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Karaman'da ilkokul öğrencilerine hikaye ve boyama kitabı dağıtıldı

Karaman'da ilkokul öğrencilerine hikaye ve boyama kitabı dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Cihannüma Karaman İl Temsilciliği tarafından İlkokul öğrencilerine hikaye ve boyama kitabı dağıtıldı.

Cihannüma Karaman İl Temsilciliği tarafından İlkokul öğrencilerine hikaye ve boyama kitabı dağıtıldı.

Cihannüma Karaman İl Temsilcisi ve Karaman Kudüs Platformu sözcüsü Cahit Suci, Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencilerine Kudüs konulu hikaye ve boyama kitabı dağıttı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın çocuklar tarafından bilinmesi ve bir farkındalık oluşturulması amacıyla 11 parçalık kitap setini Abdurrahim Karakoç ilkokulunda ki 3. Sınıf öğrencilerine dağıttıklarını ifade eden Suci, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Amacımız ilkokul öğrencilerimizin tamamına bu kitapları dağıtmak. İmkan buldukça peyderpey bu dağıtım işlemini yapmaya gayret edeceğiz. Başta derneğimiz yönetim kurulu üyeleri olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs; Mekke, Medine gibi kutsal şehirlerimizden birisidir. Kudüs tüm Müslümanların sorumlu olduğu bir şehirdir. Kudüs bugün İsrail Terör Devleti tarafından işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa'da Müslümanlar özgürce ibadet edememektedirler ve Mescid-i Aksa Yahudiler tarafından zaman zaman taciz edilmekte ve Müslümanların ibadet etmesi engellenmektedir. İsrail terör devletinin haksız ve hukuksuz bu anlayışı asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Kudüslü Müslüman kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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