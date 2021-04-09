Karaman'da iki ayrı trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Karaman'da iki ayrı motosikletin karıştığı trafik kazası MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Karaman'da iki ayrı motosikletin karıştığı trafik kazası MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Yaşanan kazanın birinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü 2 metre havalanarak refüje düştü.

İlk kaza, akşam saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre havalanarak otomobilin üzerinde orta refüje düştü.

Diğer kaza ise Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Motosiklet kavşakta dönüş yapmakta olan otomobil çarptı. Her iki kazada da motosiklet sürücüleri yaralandı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı