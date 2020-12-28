Karaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı
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Karaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

28.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:38
Karaman'da

Karaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Karaman'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara, "Hiçbir Aile Uyuşturucu Bağımlılığını Çocuğuna Yakıştırmaz" başlıklı bilgilendirici broşür dağıttı.

Narkotik suçlarla mücadelenin öneminin anlatıldığı broşürde, bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı.

Ayrıca, Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının (UYUMA) nasıl indirileceği ve madde bağımlılığı ile ilgili mücadele çözüm merkezlerinin isim ve telefon numaraları da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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