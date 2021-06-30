Karaman'da "El Sanatları Karma Sergisi" açıldı
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Karaman'da "El Sanatları Karma Sergisi" açıldı

Karaman'da 'El Sanatları Karma Sergisi' açıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Karaman'da "El Sanatları Karma Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Karaman'da "El Sanatları Karma Sergisi" düzenlenen törenle açıldı.

Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kursiyerlerinin eserlerinin sergilendiği "El Sanatları Karma Sergisi", Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Sergilenen eserler sergi alanını gezen protokol üyeleri tarafından büyük beğeni topladı.

Ayrıca protokol üyeleri tarafından kursiyerlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Açılışa Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Namık Ak, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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