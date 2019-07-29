Karaman'da dilenci operasyonu

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilerle ilgili şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri ikisi kadın biri erkek üç kişiyi yapılan denetimler kapsamında yakalayarak üzerlerinden çıkan 375 liraya el koydu.

Dilenciler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, insanların duygularını istismar ederek dilenen kişilere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Başka bölgelerden geldiği tespit edilen bu kişilerin Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından hemen tespit edilip haklarında işlem başlatıldığını ifade eden Kalaycı, "Hemşerilerimizden istirhamımız, haksız para kazanmayı meslek haline getirmiş bu kişilere itibar etmemeleridir. Vatandaşlarımız bu konudaki şikayetlerini 444 25 70 Çağrı Merkezimize bildirebilirler" dedi.

Kaynak: AA