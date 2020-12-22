Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
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Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

22.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:55
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Karaman'da çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Karaman'da çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Çınar, Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde daha önceden aralarında husumet bulunan 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Çınar, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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