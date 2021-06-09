Karaman'da "Çevre Yürüyüşü" yapıldı

Karaman'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Karaman'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün koordine ettiği "Çevre Yürüyüşü", Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanı'nda yapıldı. Yürüyüşte gençler farkındalık oluşturmak için ellerinde "Tertemiz Bir Karaman İçin El Ele" ve "Çevreyi Kirletmek Geleceğini Kirletmektir" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşe Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve bazı daire müdürleri katıldı.

Yürüyüş sonunda Vali Işık ve protokol üyeleri tarafından yürüyüşe katılan gençlere çanta hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu