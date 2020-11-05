Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu
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Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu

05.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:16

Karaman'da, boşanma aşamasında olduğu öne sürülen karı koca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine cani koca, karısını av tüfeğiyle bacaklarından vurarak yaraladı. Polis, kaçan kocayı yakalanması için çalışma başlattı.

Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısını av tüfeğiyle bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, Yenişehir Mahallesi 647. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.K.(28), boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Ö.K.'yi (22), konuşmak için babasının evine çağırdı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., av tüfeğiyle eşi Ö.K.'ye ateş ettikten sonra tüfeği de olay yerinde bırakarak kaçtı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaçan kocayı yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

Haber Yorumları (1)
AMMAR: bu adaletsiz kanunlarla başka ne olmasını bekliyordunuz.
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