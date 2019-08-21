Karaman'da başlatılacak av turizmi çiftçileri domuzdan korur

21.08.2019 11:34

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram Karaman'ın gelişecek av turizmi sayesinde çiftçiler için büyük sorun teşkil eden yaban domuzlarından da kurtulabileceğini bildirdi.

Bayram yaptığı yazılı açıklamada Karaman'ın coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizmine elverişli bir konumda olduğunu belirtti.

Son zamanlarda çiftçiler için sıkıntı olan domuzlardan kurtuluşun çaresinin av turizmi olduğunu ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Son yıllarda domuz istilası nedeni ile çiftçilerimizin ürün alamaz hale geldi. Düzenlenen sürek avları da buna bir çare olamadı. Köylerde yaşayan çiftçilerimiz gündüz arazide çalışıp gece sabaha kadar arazilerinde bin bir güçlükle yetiştirdiği ürünlerini domuzdan korumak için nöbet tutmak zorunda kalıyorlar. Sabah da uykusuz ve yorgun bir şekilde araziye çalışmaya gidiyorlar. Yaban domuzuyla daha etkili mücadele etmek için av turizmi kapsamında yabancı avcılar davet edilirse hem köylerimize kaynak aktarılır hem de ürünlere önemli ölçüde zarar veren yaban domuzlarının sayısı kontrol altına alınabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilip av turizmi faaliyetleri düzenlenmelidir. Geliştirilecek av turizmi sayesinde Karaman'ımız bir taşla iki kuş vurmuş olacaktır."

Kaynak: AA