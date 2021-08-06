Karaman'da baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle yaraladı
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Karaman'da baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle yaraladı

Karaman'da baba tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle yaraladı
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Karaman'da bir kişi, tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Karaman'da bir kişi, tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Alınan bilgiye göre Fatih Mahallesi 1914 sokakta bulunan evde, Y.G, oğlu Hasan Gökdemir ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Y.G, oğlunu evdeki pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Gökdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli baba Y.G'yi yakalama çalışması devam ediyor.

Yaralı Gökdemir'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve babasıyla uyuşturucu parası yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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