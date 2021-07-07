Karaman'da "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu
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Karaman'da "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu

Karaman'da 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

Karaman'da, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

"Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan alanda kurulan çadırda, arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AFAD İl Müdürü Şerife Han eşliğinde çadırı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AFAD İl Müdürü Han, yaptığı konuşmada, ilde afet eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının her yaştaki vatandaşlara afet farkındalığını oluşturmak için çalıştıklarını ifade eden Han, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da Aksaray ilimizden Sayın Valimizin destekleriyle çadırlarımızı getirdik. Dün itibariyle içini dizayn ettik. İki ay boyunca burada eğitimlerimiz devam edecek. Çocuklarımız geldiğinde boyama kitaplarımızla yapbozlarla, animasyon çizgi filmlerimizle desteklediğimiz, afet farkındalığı eğitimi almamış büyüklerimizin farkındalık eğitimlerini tamamlayacağımız. Ayrıca AFAD gönüllülerimizde tipik arama kurtarma farkındalık eğitimi gibi eğitimleri de dışarıda vereceğimiz onun dışında da ilçelerde tamamladığımız ama ilimizde emniyet personeli, itfaiye teşkilatı ve bekçilerimize çadır kurma eğitimlerini tamamlamayı hedeflediğimiz 2 aylık süreç bizi bekliyor."

Daha sonra Vali Işık ve beraberindekiler, AFAD tanıtım filmini izledi.

Karaman'da 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu
Karaman'da 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu
Karaman'da 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu
Karaman'da 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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