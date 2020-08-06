Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandıKARAMAN'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 84 cadde ve sokakta dondurma ve çekirdek yemenin yanı sıra sigara içmekte yasaklandı.

Karaman'da 84 caddede sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı

KARAMAN'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 84 cadde ve sokakta dondurma ve çekirdek yemenin yanı sıra sigara içmekte yasaklandı. Yasağın ilk gününde uyarılara rağmen sokaklarda sigara içip dondurma ve çekirdek yiyen kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından kentin bazı bölgeleri için yeni kararlar aldı. 84 cadde ve sokağı kapsayan kararda, yürüyerek veya oturarak sigara içmek, dondurma ve çekirdek yemek yasaklandı.

Bugün sabah itibariyle başlayan yasakla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 84 cadde ve sokakta uygulama yaptı. Yasağın ilk gününde tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan kişiler hakkında tutanak tutuldu.

Ablası ile İsmet Paşa Caddesine dondurma yemeye geldiğini belirten Yılmaz Aslan (10), "Biz dondurma yemeyi çok seviyorduk. Buraya da dondurma yemek için geldik. Keşke yasaklanmasaydı. Buna üzüldüm" dedi.

Aynı Cadde üzerinde pastanesi bulunan Hamza Kurtkayası ise sağlık açısından olumlu ancak esnaf açısından olumsuz bir karar olduğunu belirtti. Kurtkayası, "Şurada bizim toplamda iş yapabileceğimiz 2 aylık bir süre var. Bu süreyi de yasak ile geçirirsek bizler ne yapacağız. Benim yanımda 30 tane adam çalışıyor. Esnaf olarak bizler ne yapacağız. Şu an Karaman'da külahta dondurma yemek yasak. Şimdiye kadar zaten dükkanlarımız kapalıydı. Daha yeni masa, sandalye açmaya başladık. Esnafında düşünülmesi gerekiyor? diye konuştu.

Çay bahçesinde çay ve sigara içen Yunus Soysal ise, "Maalesef bizim insanlarımız içtiği sigarayı çöpe değil yerlere atıyor. Toplum olarak bu soruna bir çare bulmamız gerekiyor. Çekirdek konusunda da çevre temizliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben alınan bu yasaklara katılıyorum ve destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA