Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı

- Karaman'da 744. Türk Dil Bayramı sade bir törenle kutlandı Karaman'da bu yıl 744. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak sade bir törenle kutlandı.