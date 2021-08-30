Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Kutlamalar Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Buradaki törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ile askeri ve mülki erkan katıldı. Protokol üyeleri daha sonra resmi geçit töreninin yapılacağı İsmet Paşa Caddesine geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra resmi geçit töreni yapıldı.

Kutlamalar, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın polis evinde tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi. - KARAMAN

Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Karaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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