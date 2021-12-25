Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Başsavcı İşlek, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçerken spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu aktaran İşlek, "Fotoğrafları seçerken zorlandım. Herkesin emeklerine sağlık. Anadolu Ajansına çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Yılmaz ise haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı" yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ile spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarına oy kullandı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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