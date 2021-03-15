Karaman AK Parti İl Başkanlığı, hastane bahçesine 150 fidan dikti
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Karaman AK Parti İl Başkanlığı, hastane bahçesine 150 fidan dikti

15.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:25
Karaman AK Parti İl Başkanlığı, hastane bahçesine 150 fidan dikti

Karaman AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine 150 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Karaman AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine 150 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, törende, "Özellikle bu pandemi döneminde özveriyle ve vefakarca çalıştılar. Bu salgınla mücadelenin öncüsü oldular cephenin en ilerisinde koştular, birçok kişinin kaçtığı yere onlar koştular kendilerine cidden çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Özellikle pandemi döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanların başarılı çalışmalarıyla çok güzel bir süreç yaşandığını da ifade eden Çağlayan konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"Ülke olarak bu süreci en başarılı şekilde götüren ülkelerden biriyiz. Bununda en önemli faktörleri sağlık çalışanlarımız, kendilerine teşekkür ediyoruz. AK Parti İl Teşkilatı olarak bugün buradayız, fidan dikim programı yapacağız bu tıp bayramını ölümsüzleştirmek istiyoruz. Daha önce genel merkezimiz Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalamıştı fidan dikimi konusunda. Her yıl 1 milyon üye kampanyasında her il ne kadar üye yaptıysa her üyeye bir fidan kampanyamız vardı. O fidanlarımızın bir kısmını buraya getirdik inşallah hastanemizin bahçesine dikim çalışmasını gerçekleştireceğiz. Hastanemize ve Karamanımıza hayırlı uğurlu olsun."

Törene Karaman AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yılmaz ve partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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