Karaman AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Karaman İl Başkanlığı tarafından belediye başkanı aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, "Bu bir bayrak yarışıdır. Zaman içinde insanların gönüllerine girilir. İlerleyen zamanlarda çok farklı şeyler oluşabilir. Bir gün gidilir bir gün tekrar gelinir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mahmut Sami Şahin ise, AK Parti'nin belediyecilik birikiminin hiçbir siyasi partide olmadığını söyledi.

Belediyecilik konusunda öncü olduklarını ve öncü olmaya devam edeceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

" Sorunlara çözüm üretme, hızlı neticeler alma, projeler üretme, şehirlerimiz için vizyon oluşturma konusunda hiç kimse, hiçbir siyasi parti, AK Parti ile aynı kulvarda yarışamaz.



Bugüne kadar bizden önceki belediye başkanlarımız her ne yaptılar ise insan için yaptılar. Biz göreve geldiğimizde her ne yapacaksak, insan için yapacağız. Bizim daha en baştan söylediğimiz şudur, 'İnsani yaşat ki devlet yaşasın' Göreve geldiğimizde şehirlerimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözmeye kararlı şekilde devam edeceğiz, büyük projelerimiz olacak mevcut devam eden projeleri hızla tamamlayacağız, yeni projelere başlayacağız. Bunun yanında, katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz."