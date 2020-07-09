Karaman Açık Cezaevinin asfaltlama çalışması başladı
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Karaman Açık Cezaevinin asfaltlama çalışması başladı

Belediye ekipleri şehrin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karaman Açık Cezaevinin asfaltlama çalışması başladı
09.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:15

Ekipler yoğun olarak kullanılan, Bifa Bisküvi Fabrikasının arkasından açık cezaevine giden yolda asfalt serimine başladı.

Yetkililer, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, kullanışsız ve deforme olmuş yollarda yenileme çalışmalarının şehir genelinde devam edeceğini söyledi.

Cezaevi yetkilileri ise özellikle pazar günleri görüş günü olmasından dolayı ve cezaevi araçlarının yoğun olarak kullandığı bu yolun yeninden düzenlenerek daha kullanışlı hale getirildiği için Karaman Belediyesi'ne teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler

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