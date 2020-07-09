Karaman Açık Cezaevinin asfaltlama çalışması başladı Belediye ekipleri şehrin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler yoğun olarak kullanılan, Bifa Bisküvi Fabrikasının arkasından açık cezaevine giden yolda asfalt serimine başladı.

Yetkililer, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, kullanışsız ve deforme olmuş yollarda yenileme çalışmalarının şehir genelinde devam edeceğini söyledi.

Cezaevi yetkilileri ise özellikle pazar günleri görüş günü olmasından dolayı ve cezaevi araçlarının yoğun olarak kullandığı bu yolun yeninden düzenlenerek daha kullanışlı hale getirildiği için Karaman Belediyesi'ne teşekkürlerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler