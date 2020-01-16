Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret
Haberler » Yaşam » Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret - Haberler

Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden Karaköyspor'un Başkanı İsmail Sert ve yöneticileri 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor'un Başkanı Aydın Avcı'yı makamında ziyaret ettiler.

16.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:48
Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret

2. Amatör Lig'de mücadele eden Karaköyspor'un Başkanı ve yöneticileri 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor'un Başkanı 'yı makamında ziyaret ettiler.


Aydın Avcı, Karaköyspor yönetiminin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.


Karaköyspor Başkanı İsmail Sert, "Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'yı kulüp yönetimimizle birlikte ziyaret ettik. Kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımıza bizleri ağırladığı için kulübümüz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler