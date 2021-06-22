Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü

Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Köyde bir evin çatısına da yıldırım düştü.

Karaköy'de aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede suyla dolarken, tarım arazileri zarar gördü. Köy çıkışında oturan Ramazan Yıldırım'a ait eve de yıldırım düştü. Elektrik panosunu patlayan evde hasar oluştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri evde ve köyde inceleme yaptı. TEDAŞ ekipleri ise elektrik kaçağı ve patlayan panoda önlem aldı. Ramazan Yıldırım, evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyarak kapıya çıktıklarını belirterek, "Evde oturuyorduk. Öyle büyük bir patlama oldu ki bir süre korkudan kendimize gelemedik. Sonra ne olduğunu öğrenmek için dışarı çıktığımızda elektrik panosunun etrafındaki alevleri gördük ve hemen su dökerek söndürdük. Komşular itfaiyeye haber vermişler. TEDAŞ, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz anında geldi. Biz onlar gelmeden yangını söndürdük" dedi.


Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 19:25:18. #1.13#

title