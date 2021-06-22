Karaköy'ü sağanak vurdu, bir eve yıldırım düştü

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Köyde bir evin çatısına da yıldırım düştü.

Karaköy'de aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede suyla dolarken, tarım arazileri zarar gördü. Köy çıkışında oturan Ramazan Yıldırım'a ait eve de yıldırım düştü. Elektrik panosunu patlayan evde hasar oluştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri evde ve köyde inceleme yaptı. TEDAŞ ekipleri ise elektrik kaçağı ve patlayan panoda önlem aldı. Ramazan Yıldırım, evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyarak kapıya çıktıklarını belirterek, "Evde oturuyorduk. Öyle büyük bir patlama oldu ki bir süre korkudan kendimize gelemedik. Sonra ne olduğunu öğrenmek için dışarı çıktığımızda elektrik panosunun etrafındaki alevleri gördük ve hemen su dökerek söndürdük. Komşular itfaiyeye haber vermişler. TEDAŞ, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz anında geldi. Biz onlar gelmeden yangını söndürdük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yiğit