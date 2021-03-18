Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
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Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi

18.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:45

Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimi Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kontrollü normalleşme sürecinde Karaköy Sahili'nde kafe ve restoran denetimlerine katıldı.

Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimi

İSTANBUL - Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli kontrollü normalleşme sürecinde Karaköy Sahili'nde kafe ve restoran denetimlerine katıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları sürerken kontrollü normale geçişle birlikte 1 Mart itibariyle yeniden yerinde hizmet vermeye başlayan işletmelerdeki denetimler sıklaştırıldı. Beyoğlu Karaköy Sahilinde bulunan restoran, kafe, pastane gibi işletmeler bu bağlamda ekiplerce denetlendi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli'nin katıldığı denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Kaymakam Mustafa Demirelli ilçedeki işletmelerde denetlemelerde bulundu. İşletme yetkililerini maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyaran Demirelli, işletmelere girişte HES kodunu gösterip, ateşini ölçtürmeyi de ihmal etmedi.

Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi
Karaköy Sahili'nde korona virüs denetimiKaraköy Sahili'nde korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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