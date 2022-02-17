Karakomik Filmler nerede çekildi? Karakomik Filmler: 2 Arada ve Kaçamak ne zaman çekilmiştir, hangi kanalda?

Karakomik Filmler nerede çekildi, Karakomik Filmler: 2 Arada ve Kaçamak ne zaman çekilmiştir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Karakomik Filmler serisinin ilki olan Kaçamak ve 2 Arada, birbirinden ayrı iki farklı konudan oluşuyor. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan dört arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği 2 Arada filminde, Ayzek adında bir adamın yaşamına odaklanılıyor. Karakomik filmler hangi kanalda?

KARAKOMİK FİLMLER 2 ARADA VE KAÇAMAK KONUSU

Karakomik Filmler, Kaçamak ve 2 Arada adındaki iki farklı filmden oluşuyor. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan 4 arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği 2 Arada filminde, Ayzek adında bir adamın yaşamına odaklanılıyor. Arif v 216, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz gibi filmlerle gişe rekorlarına imza atan Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği "Karakomik Filmler" de Yılmaz'ın yanı sıra Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran gibi isimler yer alıyor.

KARAKOMİK FİLMLER 2 ARADA VE KAÇAMAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Cem Yılmaz'ın yönetmen ve senaris koltuğunda oturduğu, yapımcılığını ise NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği 'Kaçamak' filminin çekimleri Bodrum ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

KARAKOMİK FİLMLER HANGİ KANALDA?

Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak TV'de ilk kez Tv8 ekranlarında yayınlanacak.

KARAKOMİK FİLMLER: 2 ARADA- KAÇAMAK OYUNCULARI

Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'da aynı zamanda Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran yer alıyor.

Haberler.com - Gündem