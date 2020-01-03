Karakomik filmler 2 "Emanet" ve "Deli"den çarpıcı 2 fragman

03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:41

& ;Karakomik Filmler 2 de serinin ilkinde olduğu gibi aynı seansta tek biletle seyirciyle buluşacak. Cem Yılmaz'ın her iki filmde iki farklı karakter ve görüntüyle izleyici karşısına çıkacağı filmlerin fragmanları çarpıcı senaryolarıyla dikkati çekiyor.



