Karakomik filmler 2 "Emanet" ve "Deli"den çarpıcı 2 fragman
Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği Karakomik Filmler 2 yine birbirinden bağımsız 2 film olarak 17 Ocak'ta vizyona girecek
03.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:41
& ;Karakomik Filmler 2 de serinin ilkinde olduğu gibi aynı seansta tek biletle seyirciyle buluşacak. Cem Yılmaz'ın her iki filmde iki farklı karakter ve görüntüyle izleyici karşısına çıkacağı filmlerin fragmanları çarpıcı senaryolarıyla dikkati çekiyor.
Kaynak: Snob Magazin
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