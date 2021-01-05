Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor
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Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor

05.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:29
Karakeçili ilçesinde Kovid-19 tedbirleri meyvesini veriyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemler olumlu sonuç verdi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla alınan tedbir ve önlemler olumlu sonuç verdi.

İlçe Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Karagöz, AA muhabirine, ilçedeki pozitif vaka ve temaslı sayısının sıfırlandığı söyledi.

İlçedeki vaka sayısının sıfırlanmasında Kaymakamlık, belediye başkanlığı, hastane, emniyet ve jandarma birimlerinin iş birliği ve uyum içerisinde çalışmasının etkili olduğunu aktaran Karagöz, filyasyon ekiplerinin sıkı takibinin de buna katkı sunduğunu dile getirdi.

Karagöz, ilçe halkının maske, mesafe ve hijyen kurallarına önemle riayet ettiğini belirterek, bunun kalıcı olması için kurallara uymanın ve rehavete kapılmamanın önemli olduğunu kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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