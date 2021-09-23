Karakeçili'de itfaiye personeline eğitim verildi

KARAKEÇİLİ, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde itfaiye ekiplerine İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

Belediye bahçesindeki eğitimde, kapalı devre solunum sistemi, yüksek basınçla çalışan kesici, ayırıcı ve parçalayıcı ekipmanlar, enkaz altı görüntüleme cihazı, sismik dinleme cihazı, makinaların girmediği alanlarda kullanılan holigan seti ve kurtarmalarda kullanılan emniyet kemerinin tanıtımı ve kullanım alanları anlatıldı.

Arama kurtarma teknisyeni Adnan Başer yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde ve trafik kazaları ile kurtarma faaliyetlerinde nasıl davranılması gerektiğini ve makinaların nasıl kullanılacağını uygulamaları gösterdi.

Herkesin ilk yardım eğitimini alması gerektiğini ifade eden Başer, kazalarda ilk yardımın çok önemli olduğunu ve uzmanlık gerektiren müdahalelerde eğitim alan kişilerin yardımcı olabileceğini söyledi.