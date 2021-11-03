Karakeçili'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Haberler
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Karakeçili'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

AA / Eyüp Avan - Haberler | Güncel
Karakeçili'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

KARAKEÇİLİ, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'ndaki eğitimde, iş güvenliği uzmanı Veyis Şimşek, bu eğitimlerin İşçi çalıştıran kamu ve özel sektördeki işçilere verilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet etmek zorunda olduğunu aktaran Şimşek, sağlık kontrollerinin iş sağlığı sınıflarına göre 1 ile 3 yıl arasında yapılması ve eğitimlerin güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Şimşek, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, tahliye ve kurtarma konuları hakkında da bilgi verdi.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara iş sağlığı ve güvenliği sertifikası verilecek.

Karakeçili'de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

AA / Eyüp Avan - Son Dakika Haberleri
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