Karakeçili Belediyesinin kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
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Karakeçili Belediyesinin kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

Karakeçili Belediyesinin kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Eyüp Avan - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye, kanalizasyon hattı inşaatının bir bölümünde kendi atölyesinde ürettiği beton büzleri kullanıyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye, kanalizasyon hattı inşaatının bir bölümünde kendi atölyesinde ürettiği beton büzleri kullanıyor.

Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı Veysel Aydemir, ilçenin kanalizasyon ve su şebekesi yenilenmesinin İller Bankası tarafından yapıldığını söyledi.

Aydemir, mahallelerin bazı bölgelerinde kanalizasyon sorununu kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediyemizin gelir kaynakları kısıtlı. Bazı hizmetleri bünyemizde çözerek vatandaşımıza hizmette tasarruf ediyoruz. Atölyemizde döktüğümüz büzler ile ilçemizde kanalizasyon bulunmayan bölge bırakmayacağız. Bu konuyu ilçemizin sorunu olmaktan çıkarmak için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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