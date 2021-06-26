Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan
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Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan

İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman - Haberler | Kültür Sanat

- Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününün 100.

- Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününün 100. yıl dönümü münüsebetiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resim ve ortaokullar arasında düzenlenen kara kalem yarışmasında Hatice Nur Aras Türkiye birinciliği elde etti.

Türkiye birincisi olmayı başaran öğrenciye, Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Okul Müdürü Rasim Can ve Teknoloji tasarım öğretmeni Ömer Doğanlı tarafından Sındırgı ilçe Kaymakamı Zafer Oktay'ın makamında hediyesi verildi. Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, yarışmaya katılan öğrenciye teşekkür ederek bu yeteneklerini artırarak devam ettirmesi temennisinde bulundu.

Hatice Nur Aras, "Küçüklüğümden beri resimle ilgileniyorum. Ömer hocamın da yardımları var. Küçükken kurslarına gitmiştim hep. Sonra resim yarışmasını olduğunu duydum. Ömer hocayla çalıştık. Mutluyum, aslında beklemiyordum. Balıkesir'de birinci olabilirdim belki, Ankara'yı pek beklemiyordum. Ömer hocaya teşekkür ediyorum. Onun çok yardımları oldu küçüklüğümden beri. Beni resme çalıştırdı. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

Kızının Türkiye birincisi olmasından dolayı çok gurur duyan Günnur Aras, "Ben kızıma güveniyordum. Bekliyorduk böyle bir şey. Çok da sürpriz olmadı" dedi.

Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan
Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan
Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan
Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Seyman

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