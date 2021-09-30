Karaismailoğlu, Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulundu
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'un konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalecik ilçesinde Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'un konuşması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalecik ilçesinde Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.