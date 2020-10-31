Karaismailoğlu: "Kahramanmaraş'ı kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp örnek şehir haline getireceğiz"
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Karaismailoğlu: "Kahramanmaraş'ı kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp örnek şehir haline getireceğiz"

31.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:02
Karaismailoğlu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, "Kahramanlığın destanını yazan şehrimizi kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp, örnek bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, "Kahramanlığın destanını yazan şehrimizi kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp, örnek bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'a gelen Bakan Karaismailoğlu'nun ilk durağı Büyükşehir Belediyesi oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu makamında ağırladı.

Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bugün Kahramanlığın destanını yazan şehrimiz Kahramanmaraş'tayız. Yatırımlarımızla ilgili değerlendirmeyi Ulaşım Çalıştayını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Kahramanmaraşımızı kusursuz bir ulaşım ağıyla donatıp örnek bir şehir haline getirmek. Tek derdimiz halkımıza kaliteli hizmet sağlayabilmek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza kolaylıklar diliyorum. Tüm Kahramanmaraşlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na İstiklal Madalyası figürlü tablo hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nu şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bakanımızın katılımıyla UNESCO Lansmanımızı gerçekleştireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın şehrimiz genelinde çok önemli çalışmalar var. İnşallah bu yatırımlarla da ilgili son durumu hemşehrilerimizle paylaşacağız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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