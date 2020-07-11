Karaismailoğlu: "(Beğendik Köprüsü) Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı köprüsüdür"
Beğendik (Botan) Köprüsü tanıtım filmi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
11.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:48
Beğendik (Botan) Köprüsü tanıtım filmi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. (1)
Kaynak: AA