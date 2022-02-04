Karaisalı'da eğitim öğretimde ikinci yarıyıl hazırlıkları

Karaisalı Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu, 7 Şubat'ta başlayacak olan eğitim öğretimde ikinci yarıyıl için hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Karacaoğlu, AA muhabirine, yarıyıl hazırlıkları ve yapılacaklara yönelik Kaymakam Mert Kumcu başkanlığında toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerin emniyet ve güvenlikleri adına gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Karacaoğlu, "İkinci yarıyıl için hazırlıklarımız sürüyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarımızda gerekli hijyen ortamını sağladık. Okul müdürlerimizle devamlı görüş-alışverişi içerisindeyiz. Taşımalı eğitim gören okullarımızda da servislerin bakım ve onarımının yapılmasını takip ediyoruz. " dedi.

Kocaoğlu, öğrencilere ikinci yarıyılda başarı diledi.