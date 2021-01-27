Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı
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Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı

27.01.2021 16:30 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:49
Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı

İZMİR'in Kınık ilçesinde Karaderi Çayı'nın üzerindeki köprü sular altında kalınca Kocaömer ve Değirmencieli mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

İZMİR'in Kınık ilçesinde Karaderi Çayı'nın üzerindeki köprü sular altında kalınca Kocaömer ve Değirmencieli mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Kınık ilçesinde sabah saatlerinden başlayan sağanak nedeniyle Karadere Çayı, taştı. Çayın üzerindeki köprü sular altında kaldı. Kocaömer ve Değirmenceli mahallelerini birbirine bağlayan yol da trafiğe kapandı. Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, gidiş-geliş istikametlerine dubalar koyup, güvenlik şeridi çekti. Ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için suyun çekilmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, sağanağın cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.


Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı
Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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