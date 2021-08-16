Son dakika haberleri! Karadenizli sevilen sanatçı Cimilli İbo hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Böbrek yetmezliği tedavisi gören ünlü sanatçıya 15 Haziran tarihinde kardeşi tarafından bağışlanan böbrek nakledilmişti. Tedavisi sırasında Covid-19'a yakalanan ve bu hastalığı yenen sanatçının böbrek rahatsızlığı yeniden nüksetmişti. Geçtiğimiz gün durumu ağırlaşan sanatçı, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Özer'in cenazesi memleketi Rize'ye gönderildi. Sevilen sanatçının vefatından önce çekilen veda görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı