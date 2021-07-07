Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
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Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı

Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Adem Akatin - Haberler | Güncel

KARADENİZ müziği eserleriyle tanınan ve beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ayhan Alptekin (56), toprağa verildi.

KARADENİZ müziği eserleriyle tanınan ve beyin tümörü teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ayhan Alptekin (56), toprağa verildi.

Ayhan Alptekin, yaklaşık 10 aydır beyin tümörü teşhisiyle İstanbul ve Rize'deki hastanelerde tedavi gördü. Alptekin, tedavisinin sürdüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Müzisyen Alptekin için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına oğulları Mustafa ve Gökhan Alptekin ile ağabeyi Engin Alptekin ve babası Mustafa Alptekin'in yanı sıra Karadenizli sanatçılar Resul Dindar, Recebim ve Hülya Polat katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Alptekin'in cenazesi Ortaalan köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.'ÖNEMLİ BİR KÜLTÜRÜN ELÇİSİNİ KAYBETTİK'Karadenizli sanatçı Recebim "Ayhan Alptekin Karadeniz'de büyük bir yol uzmanıydı. Yeri dolmayacak bir adam, bir üstat, önemli bir kültürün elçisini kaybettik" dedi.Hülya Polat ise "Ayhan Alptekin herkes için farklı bir değerdi. O benim ağabeyimdi. Yeri doldurulamayacak bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.Resul Dindar da "Ben yaşarken onun kıymetini çok iyi bilenlerdenim. Onun hayatta herkese bir iyiliği muhakkak dokunmuştur. Hem sanatçı kişiliğiyle hem insanlığıyla tanıyan tanımayan herkes için çok değerli bir insandı" dedi.

Ayhan Alptekin'in kardeşi müzisyen Engin Alptekin ise "Sadece benim değil, hepimizin kardeşi, ağabeyi. Müzik camiasında bir yaprak dökümü. Müzik camiasına büyük emek verdi, bıraktı gitti" dedi.


Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı
Karadenizli müzisyen Ayhan Alptekin, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akatin

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