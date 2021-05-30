Karadenizli kadın balıkçılar yıpranan ve yırtılan ağların onarımını yapıyor

Karadeniz'in önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Ordu'da eş ve çocuklarıyla balıkçılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, bir yandan da yıpranmış ağları tamir ediyor.

Karadeniz'in önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Ordu'da eş ve çocuklarıyla balıkçılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, bir yandan da yıpranmış ağları tamir ediyor.

Perşembe Medreseönü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, gırgır ağları için 15 Nisan'da başlatılan av yasağının ardından küçük teknelerle denize açılmayı sürdürüyor.

Eşleri ve çocuklarıyla balıkçılık yapan kadınlar, bugünlerde daha çok, yıpranan ve yırtılan ağların onarımını yapıyor.

Eşiyle çalışan kadınlardan Ayşe Üren (40), AA muhabirine, üç çocuklarını balıkçılık sayesinde büyüttüklerini söyledi.

Balıkçılıkta her işi yapabildiğini anlatan Üren, "Eşime yardım ediyorum. Av yapmayı biliyorum. Ağ kurmaya ve kaldırmaya gidiyoruz. Balığı manava teslim edip eve tekrar geri gidiyoruz." dedi.

Üren, besledikleri büyükbaş hayvanlarla da ilgilendiğini belirterek, sabah limanda çalıştığını, günün diğer saatlerinde ise ev işleri ve çocuklarla ilgilendiğini ifade etti.

Kadınlar için balıkçılığın zor olduğunu dile getiren Üren, "Şimdi havalar sıcak, iyi ama kışın daha zor. Aşırı derecede yıpranıyorsun. O yüzden hem ev hem deniz hayatı çok zor oluyor ama geçim kaynağımız bu. Çocuğumuza bununla bakıyor, onları bununla okutuyoruz." diye konuştu.

Üren, bu dönem sezon boyunca zarar gören ağların bakımını yaptıklarını aktardı.

"21 yıllık evliyim, 21 yıldır bana destek oluyor"

Ayşe Üren'in eşi Osman Üren de eşinin desteğinden memnun olduğunu söyledi.

Eşine ağ yapımından avlanmaya kadar işle ilgili her şeyi öğrettiğini belirten Üren, "Ağ yapıyor, denize ağ atıyor. 21 yıllık evliyim, 21 yıldır burada bana destek oluyor. Birbirimize destek oluyoruz, öyle idare edip gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Balıkçılık zor bir meslek"

60 yaşındaki Halime Demir ise eşinin vefatından sonra çocuklarıyla mesleği sürdürdüğünü belirtti.

Eşinin 4 yıl önce vefatı ettiğini dile getiren Demir, ailesinin yıllardır bu iş içerisinde olduğunu anlattı.

Demir, "Denizde yunus çok olduğu için ağları yıpratıyor, yırtıyorlar. Ağları temizliyor, dikilecek yerleri onarıyoruz. Balıkçılık çok iyi ama çok da zor bir meslek, insanı yıpratıyor. Çok zor ama ne yapacaksın? Ekmek için mecbur." ifadelerini kullandı.

Hayat şartlarının kolay olmadığına işaret eden Demir, "Evin içerisinde 11 kişiyiz. 5 torun var. 3 oğlum var. 3'ü de bu işi yapıyor. İki kayığımız var. Birini eşim almıştı, birini de sonradan aldık." dedi.

Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir: "Kadının çok büyük desteği oluyor"

Perşembe Medreseönü Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir de işin ekonomik boyutu nedeniyle kadınların ailelerine destek verdiğini söyledi.

Özellikle kış aylarında hava şartları dolayısıyla kadınların çalışırken zorlandıklarına dikkati çeken Demir, bu sorunu bir nebze de olsa çözüme kavuşturabilmek için kıyıda kulübe yaptıklarını ifade etti.

Demir, böylece kadınların kulübede yırtılan ağları onardıklarını, çay demleyip dinlenebildiklerini aktardı.

Kadınların ev işlerinin yanı sıra balıkçılık da yaparak ekonomiye destek olduklarına işaret eden Demir, "Çünkü eşler bunu tek başına beceremiyor artık. Teknoloji gelişti ama tek başına olacak bir iş değil." şeklinde konuştu.

Demir, eskiye göre teknelerin büyüdüğünü, bu nedenle de balıkçıların eşlerinin çalışmasına daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli