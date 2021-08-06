"Karadeniz Kanatlarımın Altında" projesiyle, yamaç paraşütü pilotları yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan program kapsamında "Karadeniz Kanatlarımın Altında" projesi kapsamında Giresunlu adrenalin severler yamaç paraşütü pilotu olmak için zorlu eğitimlerden geçiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan program kapsamında "Karadeniz Kanatlarımın Altında" projesi kapsamında Giresunlu adrenalin severler yamaç paraşütü pilotu olmak için zorlu eğitimlerden geçiyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yamaç paraşütü eğitimi almaya başlayan paraşüt pilotu adayı 12 genç, teorik ve uygulamalı eğitimleri için günde yaklaşık 8 saat eğitim alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Karadeniz Sportif Havacılık Kulübü'nün yürüttüğü projeyle Giresun'daki yamaç paraşütü kullanabilen kişi sayısının artırılması hedefleniyor.

Karadeniz Sportif Havacılık Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Karahan, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, projenin faaliyetlerinin ilki ve en önemlisi olan Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursunu Şebinkarahisar'da başlattıklarını söyledi.

Ankara'dan gelen 2 eğitmeni ile 3 gündür alçak tepe yer çalışması ve teorik eğitimleri yaptıklarını aktaran Karahan, proje faaliyetlerinin bununla da sınırlı olmadığını belirtti.

Karahan, okullarda Sportif Havacılık Kulübü Derneği kurduklarını dile getirerek, "Aynı zamanda seminerlerimiz oluyor. En sonunda da Karadeniz Bölgesindeki uçulabilecek noktaları tespit edip kitapçık haline getireceğiz. Bu sayede Karadeniz Bölgesinde yamaç paraşütü ile uçuş yapmak isteyen pilotlar için rehber niteliği taşıyacak. Böylelikle projemiz gelecek yıl Mayıs ayında bitmiş olacak." dedi.

Giresun'da yamaç paraşütüyle uçuş yapabilen pilot sayısını 15'e çıkarmak istediklerini ifade ederek, "Giresun'da uçan sayısı çok az, biz bu proje kapsamında gençleri bu spora sevk etmeye çalışıyoruz. Ekstrem spor olduğu için çok tehlikeli sanıyorlar ama aslında tehlikeli değil. Eğer kurallara uyarsan hiç bir tehlikesi olmayan bir spor. " şeklinde konuştu.

Karahan, kurs tamamlandığında kursiyerlere Türk Hava Kurumu onaylı sertifika vereceklerini belirtti.

Yamaç paraşütü pilot adaylarından Ahmet Kılıç ise eğitimlerin yorucu ancak bir o kadar da keyifli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sonuçta bir adrenalin sporu yapıyoruz. Giresun'da ilk defa böyle bir eğitim düzenleniyor. Adrenalin sporlarında adrenalini hissetmek ve yaşamak için geliyoruz. Ben de ilk defa uçuş denemesi yapıyorum. Bana da çok zor geliyordu ama beklediğim kadar çok zor çıkmadı. Hocalarımız giriş seviyesinden temelden başlattılar. Kademe kademe tüm bilgilerini bizimle paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles