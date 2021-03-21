Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler sempozyumu 28 Nisan'da
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Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler sempozyumu 28 Nisan'da

21.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:11
Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler sempozyumu 28 Nisan'da

28-29 Kasım 2020 tarihlerinde, Karadeniz Ereğli Belediyesinin desteğiyle Zonguldak'ta online olarak yapılan 5.Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumunun ardından, 6.

28-29 Kasım 2020 tarihlerinde, Karadeniz Ereğli Belediyesinin desteğiyle Zonguldak'ta online olarak yapılan 5.Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Sempozyumunun ardından, 6. Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 28-30 Nisan 2021 tarihlerinde Giresun'da yapılacak.

5. Uluslararası Karadeniz'e Kıyısı olan Ülkeler Sempozyumu Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin desteği ile pandemiden dolayı online olarak 28-29 Kasım tarihlerinde yapıldı. Dr. Öğretim Üyesi Bülent Haner, Dr. Öğretim Üyesi Veli Akarsu, Öğr. Gör. Hüseyin Mungan ve Öğr. Gör. Serkan Bozkurt tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda 6 Şubat 2020 tarihinde, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ziyaret edilerek sempozyumun Karadeniz Ereğli'de yapılması için fikir alışverişinde bulunulmuştu.

Sempozyumun Başkanı, Giresun Üniversitesinden Dr.Öğretim Üyesi Abbas Karaağaçlı ve Organizasyon Komitesi Başkanı da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden emekli Dr.Öğretim Üyesi Bülent Haner; ayrıca Sempozyum Düzenleme Kurulu'nda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Dr.Öğretim Üyesi Veli Akarsu ve Öğr.Gör. Hüseyin Mungan görev aldı. Giresun Üniversitesi, Giresun ve Ordu Belediyesi ile Erciyes, Batum, Ordu, Gümüşhane Üniversitesinin akademisyenleri, sempozyumun organize edilmesinde görev aldı.

Sempozyuma dileyen katılımcılar yüz yüze katılarak sözlü sunum yapabilecekler veya dileyen katılımcılar ise online sunum yaparak katılabilecekleri bildirildi. - ZONGULDAK

Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler sempozyumu 28 Nisan'da
Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler sempozyumu 28 Nisan'da
Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler sempozyumu 28 Nisan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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