Karadeniz'den tırla Ağrı'ya getirilen tekne restorana dönüştürülecek
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Karadeniz'den tırla Ağrı'ya getirilen tekne restorana dönüştürülecek

Karadeniz'den tırla Ağrı'ya getirilen tekne restorana dönüştürülecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrılı genç girişimci Ömer Can Kaya'nın restoran olarak işletmek için Samsun'dan tırla kente getirttiği tekne, Taşlıçay Deresi'ne indirildi.

Ağrılı genç girişimci Ömer Can Kaya'nın restoran olarak işletmek için Samsun'dan tırla kente getirttiği tekne, Taşlıçay Deresi'ne indirildi.

Kentteki vatandaşlara farklı bir hizmet sunmak için çalışma yapan Kaya, Samsun'dan bir tekne satın aldı.

Kaya, Samsun Limanı'ndan vinç yardımıyla tıra yüklediği 21 metre uzunluğundaki tekneyi, kara yoluyla 3 günde kente getirerek millet bahçesinden geçen Taşlıçay Deresi üzerine bıraktı.

Yöre halkının ilgisini çeken ve "Nuh'un Gemisi" adı verilen tekne, tadilat işlemleri yapılarak 2 katlı restoran şeklinde tasarlanacak.

Ömer Can Kaya, AA muhabirine, uzun zamandır Ağrı'ya tekne getirmeyi düşündüğünü ve bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

"200 kişiye hizmet vermeyi düşünüyoruz"

Millet bahçesi manzarasının tekneye ayrı bir renk kattığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu tekneyi alabilmek için Türkiye'nin bütün limanlarını gezdik. Aradığımız tekneyi Samsun'da bulduk. Tekneyi buraya getirmek için yol güzergahındaki tüm valiliklerden izin aldık. Güzergahtaki tüm illerde ve Ağrı'da tekneyi tırın üzerinde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burada da tekneyi indirirken çok iyi bir ilgi vardı ve herkes o anı cep telefonuyla videoya aldı. Tekneyi tadilattan geçirerek 2 katlı restoranda çevireceğiz ve 200 kişiye hizmet vermeyi düşünüyoruz."

Kaya, kentte ilk kez bir teknenin restorana dönüştürüleceğini belirterek, "Zaten 'Nuh'un Gemisi' Ağrı'nın sembolüdür. Bundan dolayı da teknenin adını 'Nuh'un Gemisi' koyduk. Şehrimizde deniz olmasa da halkımız gelip teknede yemeklerini yiyip çaylarını içebilecek. Denizsiz kentin vatandaşları artık teknede de yemek yiyebilecek. Gemi 21 metre uzunluğa, 5 metre yüksekliğe ve 6,5 metrede genişliğe sahiptir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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