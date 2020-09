Karadeniz'de tezgahlar palamutla doldu; hamsi bekleniyor KARADENİZLİ balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor.

KARADENİZLİ balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Rize'de tezgahlar, bolca avlanan palamutla dolarken, bölge halkı ve balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla hamsinin gelmesini bekliyor.

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılanlar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Rize'nin Ardeşen ilçesindeki balıkçı tezgahlarında palamut, istavrit ve mezgit yer alıyor. Palamudun tanesi 10 ile 15, mezgit 20, istavrit ise 20 TL'den satılıyor. Karadeniz'de halk ve balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla hamsinin gelmesini bekliyor. Balık haline gelenler, en çok palamuda rağbet gösteriyor.

'SEZON İYİ GİDİYOR' Balıkçı İmdat Loloğlu, sezonun iyi gittiğini belirterek, "Şu anda sezon iyi gidiyor. Tezgahlarda her türlü balığı bulmak mümkün. Vatandaşlar şu anda en çok palamut tüketiyor. Fiyatlar vatandaşın alım gücüne göre de gayet normal. Palamut 10 liranın altına düşmez, düşerse balıkçılar zarar eder" dedi.Ardeşen'de yaşayan Mustafa Terzioğlu da "Her çeşit balığı tüketmeye çalışıyoruz. Palamut, mezgit, istavrit, şu an en çok tercih ettiğimiz balıklar. İlk başlarda balık fiyatları yüksekti, zamanla düşmeye başladı, daha da düşecektir" diye konuştu.

Abidin Hasoğlu, fiyatların yüksekliğinden yakınarak, "İstanbul taraflarında balık fiyatları ucuz, burada niye bu kadar pahalı, anlamıyorum" derken, Arzu Kesimay ise "Çocuklara balık yedirmek için ucuz- pahalı bakmıyoruz, onların sağlığı için balık alıp tüketmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKATİN