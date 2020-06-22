Karadeniz'de popülasyonu artan ayılar korkutuyor
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Karadeniz'de popülasyonu artan ayılar korkutuyor

KARADENİZ Bölgesi'nde sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor.

22.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:43

KARADENİZ Bölgesi'nde sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor. Yaylardaki turistik işletmelere dadanıp, tarım ürünlerine zarar veren ayılara karşı tedirgin olan bölge halkı, değnekle dolaşıp tedbir alırken, uzmanlar da ayı saldırılarına karşı doğada gürültülü ve gruplar halinde dolaşılmasını öneriyor.

Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, yerleşim yerlerinde tarım ürünlerine zarar verip, yaşam alanı için de tehlike oluşturuyor. Doğal yaşam alanlarında aç kalıp, yayla ve mezra alanlara yönelen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor. Ayılardan tedirgin olanlar, değnek ve baltayla dolaşıp tedbir alırken, bazıları da 'davetsiz misafir' olarak nitelendirdikleri ayıların yaşam alanlarına yiyecek bırakıyor. Ayıların yiyecek arayışlarına ait anlar da bölgeye yerleştirilen foto kapan, güvenlik kameraları ve cep telefonları kameralarına yansıyor. Uzmanlar, bölgede olası ayı saldırılarında panik yapılmaması ve doğada gürültülü olup, grup halinde dolaşılması gerektiğini öneriyor.

'TEK GEZMEYİP, GÜRÜLTÜLÜ OLUNMALI'Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, özellikle doğa gezilerinde gürültülü olunmasını tavsiye ederek, "Köyüne, yaylasına giden insanlar, tek başına ormana girip dolaşmamalılar. Görmedikleri kapalı bitki örtüsünün içerisine veya ağaç, çalı gibi alana girip tek başına yürümemeliler. Ayılar dere kenarlarında olabiliyorlar. Onun için 'ormanın derinliklerine gireyim, tek başıma dolaşayım' demek yanlış. Arkasını görmedikleri yerlere, labirent araziler, kaya arkalarına dikkat ederek yaklaşılmalı. Biraz sesli gürültülü olmalılar, gördükleri bir açıklıksa oraya doğru gidebilirler. Ama görmedikleri bir şeye doğru gidip de birdenbire ayrı karşılaşmamaları için önlem almaları gerekiyor " dedi.'ÇOK SEVİMLİ VE BİR O KADAR DA TEHLİKELİ'Sazalanı Yaylası'nda turizm işletmecisi ve doğa tutkunu Mert Aslan, tedbirli oldukları ayıların yaşam alanlarına yiyecek bıraktıklarını söyleyerek, "Aslında biz onların yaşam alanlarını ihlal ediyoruz. Onlar aynı zamanda çok sevimli bir o kadar da tehlikeli canlılar. Aslında pek çok bir zararımız yok. 2 kez misafirimiz oldu. Sonrasında biz de onun için yiyecek bırakmaya başladık. Tedbirimizi de alıyoruz. Şu günlerde yaylalar şenlik var, çok da geleceğini sanmıyorum. Hiç rastlamadım, ama bir rivayete göre ölü taklitli yapmak gerekiyormuş" diye konuştu.  'ORMANDA SOPAYLA DOLAŞIYORUM'Yaylada kalan Halim Aslan, ormanlık alana değneksiz girmeyerek, önlem aldığını belirterek, "Çok sevimli hayvanlar. Ormanlar ıssız, haliyle biz de birtakım önlemler alıyor, elimizde sopayla geziyoruz. Ormanda sopayla dolaşıyorum. Amacımız ona zarar vermek değil, kendimizi korumak. Onlar hep gelsin, zarar vermedikleri sürece bizim misafirimizdirler" dedi.'NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM'Yayla evine ayıların dadandığını anlatan Mehmet Gültepe de "Yaylada evler boş olunca ayılar geliyor, yiyecek arıyor. Her tarafı kırıp, döküyor ama karşılaşırsam ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu. 

Olası ayı saldırısı anında hareketsiz durup, yere yatılması gerektiğini dile getiren Süleyman Yayla da "Ayı saldırınca hareket etmeyip, yere yatmak gerekir. O zaman ayı üzerine gelmez. Ayı direkt saldırmaz ama ona dokunursan saldırır. Özellikle yanında yavrusu varsa çok dikkat etmek gerekir, ne yapacağı belli olmaz. Ayılar, bu yıl bayağı kalabalık. Kardeşimin evine kırdığı pencereden girdi" dedi.


Karadeniz'de popülasyonu artan ayılar korkutuyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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