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Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Haberler | Güncel

- Karadeniz'de hortum çıktı Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı.

- Karadeniz'de hortum çıktı

Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi sahil kesiminde denizde hortum çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra kayboldu.

Karadeniz'in Ereğli açığında sabah saatlerinden itibaren yağan karın ardından hortum çıktı. Dolu yağışı ve fırtına ile birlikte Ereğli açıklarında oluşan hortum yaklaşık 5 dakika kadar devam ederken görsel şölen oluşturdu. Hortumu gören vatandaşlar cep telefonları ile anı kaydederken, hortumun açıkta bekleyen gemilerin yakınından geçmesi korku dolu anlar yaşattı.

Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi

Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi

Karadeniz'de çıkan hortum böyle görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Son Dakika Haberleri

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