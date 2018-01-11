Karadeniz'de Fırtına

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçı tekneleri, Sinop iskelesine demirledi. Gazi Caddesi sahilinde oluşan dalgalar halka zor anlar yaşattı. Dalga boyunun yer yer 1,5 metreyi bulması sebebiyle amatör balıkçıların Sinop iskelesine yanaşamadıkları gözlendi.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelindeki olumsuz hava koşulları etkisini artırarak devam edecek. Kentte yarın ve cumartesi günü karla karışık yağmurun, pazar ve pazartesi günü ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Balıkçılara uyarı

Sinop- Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, balıkçıların meteorolojiden gelen uyarıları dikkate alarak denize açılmamaları gerektiğini söyledi.

Bölgede şu an şiddetli fırtına olduğuna işaret eden Bayrak, "Balıkçılarımız belki birkaç gün denize açılamayacak. Çünkü rüzgar biraz hızını düşürse dahi kötü hava etkisini giderek arttıracak. Balıkçı arkadaşlarımız gelen uyarıları mutlaka dikkate alsınlar. Bir olumsuzlukla karşılaşmak istemiyoruz." diye konuştu.