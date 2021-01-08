Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi

08.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:17
Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi

Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle avı yasaklanan hamsinin tezgahlarda fiyatı değişmedi.

Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi

 

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle avı yasaklanan hamsinin tezgahlarda fiyatı değişmedi. Trabzon'da dün avlanan hamsiler, kilosu 20 liradan satışa sunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi. Hamsi avına getirilen yasak ilk gün tezgahlara yansımadı. Önceki günlerden avlanan hamsi, kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar ilerleyen günlerde hamsi de buzhanelerdeki stokları devreye almayı planlıyor.

'FİYATLARDAN DEĞİL BOYUTLARINDAN ŞİKAYET EDİLİYORDU'Hamsinin fiyatından değil de boyutlarından çok şikayet edildiğini belirten balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, "Geç kalınmış bir yasaktı. Eylül ayında av yasağı kaldırıldığından beri ince hamsi tezgahlarda yer alıyordu. Biz bunun serzenişini en çok hamsi almaya gelen vatandaşlardan duyuyorduk. Onlar da iri hamsi istiyorlardı. Avlanma hamsinin geleceğini tehdit ediyordu. Tezgahta hamsi fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Dün olduğu gibi bugün de hamsi fiyatları 20 lira. Vatandaş zaten hamsinin fiyatından değil, boyutlarından şikayetçi oluyordu. Bu saatten sonra 10 gün boyunca stoklarda olan hamsileri çıkaracağız. Vatandaş da tezgahta bulunan öteki balık çeşitlerine yönelmeye başlayacaklar" diye konuştu.

'HAMSİDE KATLİAM YAPILDI'Av sezonu açıldığından itibaren tezgahlarda ince hamsi satıldığını söyleyen Ali Ergül, "Hamsiye gelen yasak keşke daha önce gelmiş olsaydı. Av sezonunu 3 ay sonra değil de şimdi kapatsalar belki daha iyi olacaktı. Bu yıl çoğunlukla ince hamsi sattık. Her gelen hamsinin boyutlarından şikayetçiydi. Hamsileri kırdılar, resmen katliam yapıldı bu yıl. Her sene daha da kötüye gidiyordu hamsi. Fiyatlar şu anlık değişmedi ama arz talep meselesi, hamsi olmazsa eğer fiyatlar yükselişe geçer" dedi.

'HERKESİN SOFRASINA HAMSİ GELMEZ'

Balıkçı Salih Ertaş ise, "İstanbul Marmara tarafından hamsi gelecek. Oralarda hamsi serbest. Yasak olması iyi oldu. Zaten ince hamsi tutmak günahtır. Fiyatlar henüz değişmedi ama gelecek dönemde ne olur bilinmez. Çeşit balıklar satılmaya başlar. Hamsi fakirin eti idi, herkes yiyordu ama bu saatten sonra herkesin sofrasına hamsi gelmez" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi
Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Seda Sayan Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karadeniz'de avı yasaklanan hamside fiyatlar değişmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 14:17:57. #1.14#
title