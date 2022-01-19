Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili

Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Güncel

KARADENİZ Bölgesi'nde Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

GÜMÜŞHANE (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta valiliklerce eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. 5 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.


Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Son Dakika Haberleri

Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Sinop, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title