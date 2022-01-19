Karadeniz'de 5 ilde okullara kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Güncel
KARADENİZ Bölgesi'nde Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
GÜMÜŞHANE (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde Artvin, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Giresun, Gümüşhane ve Sinop'ta valiliklerce eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. 5 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Son Dakika Haberleri