Karadeniz Bölge Komutanı Uğur'dan Başkan Posbıyık'a ziyaret - Haberler
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Karadeniz Bölge Komutanı Uğur'dan Başkan Posbıyık'a ziyaret

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Karadeniz Bölge Komutanı Uğur'dan Başkan Posbıyık'a ziyaret

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Uğur'un Posbıyık'a gerçekleştirdiği ziyarette kurumlararası çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Posbıyık'ın, ilçeyle ilgili Uğur'a bilgi verdiği aktarıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karadeniz Bölge Komutanı Uğur'dan Başkan Posbıyık'a ziyaret - Haberler
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