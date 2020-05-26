Karadayı'nın cenazesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi
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Karadayı'nın cenazesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

26.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:51

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Karadayı'nın cenazesi buradan askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı, burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi. Karadayı'nın cenazesi buradan askeri araçla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

28 Şubat Süreci'nde Genelkurmay Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Karadayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22. Genelkurmay Başkanıdır. 30 Ağustos 1998 itibariyle yaş haddinden emekli olan Karadayı, 28 Şubat darbe soruşturmaları kapsamında 3 Ocak 2013'te gözaltına alındı. 28 Şubat davasının bir numaralı sanığı olan eski Genelkurmay Başkanı, daha sonra serbest bırakılmıştı.

(İHA)

Karadayı'nın cenazesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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