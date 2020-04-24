Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi - Haber
Karadağ, Bingöl, Haber

Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi

Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı, Korona virüs salgını nedeniyle Bingöl'e getirilerek yurda yerleştirildi.

24.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:07
Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi

Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi

BİNGÖL - Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı, Korona virüs salgını nedeniyle Bingöl'e getirilerek yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazanı ve Bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Karadağ'dan Bingöl'e 148 kişiyi getirildi. Bingöl Havalimanına inen yolculara burada maske dağıtılarak, sağlık taraması yapıldı. Bavulları dezenfekte edilen 148 Türk vatandaşı, güvenlik güçlerinin eşlik etmesiyle otobüslerle Kaleönü Mahallesi'nde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.

Ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, karantinanın ardından ailelerinin yanına gideceklerini söyledi. Yurda yerleştirilenleri Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve ilgili kurum müdürleri karşılayarak ilgilendi.

Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haber
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haber
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haber
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Semih Yalçın Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Deniz Seki Ebru Şallı Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Loris Karius Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Karadağ'dan 148 Türk vatandaşı Bingöl'e getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:05:32. #1.14#
title